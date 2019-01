Martin Ling über die Krisenregion in Westafrika

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Trotz wiederholter Beteuerungen Nigerias, Boko Haram sei besiegt, verstärkte die Miliz in den vergangenen Monaten ihre Angriffe wieder. AFP/nd

Niamey. Die Streitkräfte von Niger gehen am Tschad-See verstärkt gegen die Islamistenmiliz Boko Haram vor. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Mittwochabend wurden bei Luftangriffen mehr als 200 »Terroristen« getötet. 87 weitere Boko-Haram-Kämpfer seien von Bodentruppen »neutralisiert« worden, hieß es im nigrischen Fernsehen. Der Einsatz habe am 28. Dezember begonnen und konzentriere sich auf die Seeküste bei Komadougou, die als natürliche Grenze zwischen Niger und Nigeria dient, und auf die Inseln im Tschad-See.

