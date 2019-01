Bad Kreuznach. Nur wenige Winzer in Rheinland-Pfalz hatten in den letzten Wochen das Glück, einen Eiswein lesen zu können, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach. »Zwar haben viel mehr Winzer Flächen für Eiswein angemeldet als ein Jahr zuvor, aber bei den Temperaturen hat es nicht gestimmt.« Eiswein kann nur bei Temperaturen von mindestens minus sieben Grad gelesen werden. Die gefrorenen Trauben werden sofort gekeltert. dpa/nd