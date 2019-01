Besucherrekord und Steigerlied zum Abschied in die Umbaupause: Das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge schließt ab Montag für die erste Komplettüberarbeitung der Dauerausstellung seit Eröffnung des Hauses vor mehr als 30 Jahren. 2018 kamen rund 37 500 Menschen und damit so viele wie nie seit 1990, sagte Museumsleiter Jan Färber am Samstag. Mit dem traditionellen Steigerlied, gespielt von einer Bergkapelle, verabschiedete sich das Haus am Samstagabend offiziell bis April 2020.

Die 1869 als Kaiserin...