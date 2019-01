In der Hauptstadtregion sind die Arbeitslosenzahlen im Dezember gestiegen - in Berlin ganz leicht um 69 auf 146 739, in Brandenburg um 1696 auf 78 965. Im Winter ist ein Anstieg normal, weil zum Beispiel nicht mehr auf allen Baustellen gearbeitet werden kann. Entscheidend für die Beurteilung der Statistik ist deshalb der Vergleich mit dem Vorjahr. Da zeigt sich ein Rückgang. Denn im Dezember 2017 sind 12 833 Berliner mehr erwerbslos registriert gewesen als jetzt und 8323 mehr Brandenburger.

Darum findet die Arbeitsagentur: »Insgesamt sind es erfreuliche Nachrichten zum Abschluss eines guten Jahres.« Der Chef der Regionaldirektion, Bernd Becking, erklärt: »Der in den vergangenen Jahren übliche Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Dezember blieb aus. Das zeigt, dass die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Region stabil ist.« Die gute Beschäftigungslage eröffne auch Menschen Chancen, die es...