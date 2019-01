Berlin. Mit einem Tweet über den Rundfunkbeitrag hat die linke Bewegung »Aufstehen« um Sahra Wagenknecht am Samstag für Empörung gesorgt. In der auf Twitter geteilten Grafik hält ein mit »ARD« und »ZDF« beschrifteter Mann einen anderen kopfüber und schüttelt ihn, wobei offenbar Geldscheine aus seinen Kleidern fallen. Dazu steht unter anderem die Forderung: »Bürgermedien statt Regierungsrundfunk!« Vor allem über den letztgenannten Begriff »Regierungsrundfunk« für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regen sich andere Twitter-Nutzer auf. »Das ist wirklich peinlich. Kritik auf AfD Level«, schrieb der linke Bundestagsabgeordnete Niema Movassat. »Fehlt nur noch der Begriff «Altparteien».« dpa/nd

