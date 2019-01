Berlin. Während die Flüchtlingszahlen weltweit im vergangenen Jahr erneut gestiegen sind, nimmt die Zahl der Ankünfte in Deutschland weiter ab. Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am Sonntag in Berlin mitteilte, sank in Deutschland die Zahl der Asylanträge in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres um weitere 20 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 seien 81 800 Anträge auf Asyl registriert worden. 2017 waren es im gleichen Zeitraum 101 000 Anträge, 2016 noch 387 700, wie das Flüchtlingshilfswerk weiter mitteilte. Weltweit gab bis Mitte des Jahres 2018 68,8 Millionen Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Asylsuchende. epd/nd