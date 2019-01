Bochum. Unterricht via Skype und die Hausaufgaben online verschicken: Die ungewöhnliche Web-Individualschule in Bochum mit einem Ein-Lehrer-Ein-Schüler-Prinzip hat großen Zulauf. Sie ist die einzige reine Internetschule für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Aktuell werden 180 Jungen und Mädchen unterrichtet, mehrere Hundert stehen auf der Warteliste. Die Schule steht nur Kindern offen, die aus psychischen oder körperlichen Gründen dauerhaft krankgeschrieben sind oder aus unterschiedlichsten Gründen von der Schulpflicht befreit wurden. Das können auch junge Schauspieler oder angehende Profisportler sein, die angesichts ihres strammen Terminplans abends oder am Wochenende unterrichtet werden. dpa/nd