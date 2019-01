Meppen. Unbekannte haben das Wohnhaus eines AfD-Politikers im niedersächsischen Meppen mit roter Farbe beschmiert und den Garten verwüstet. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Den Schaden schätzten die Ermittler am Samstag auf etwa 5000 Euro. Die Täter beschädigten das Einfamilienhaus zudem mit Bau-Schaum. Am Donnerstagabend war im sächsischen Döbeln vor dem dortigen AfD-Büro ein Sprengsatz explodiert. Dabei wurden eine Tür und eine Fensterscheibe stark beschädigt. dpa/nd

