Jeder zweite Befragte gestand in einer Umfrage, von Finanzen nichts zu verstehen. Damit liegt Deutschland bei einer europaweit durchgeführten Studie der niederländischen Bank ING unter Konsumenten in zwölf europäischen Ländern auf dem vorletzten Platz! Vor allem die junge Generation hat kaum Bezug zu grundlegenden Geldthemen. Konkret gesagt: Befragte zwischen 18 und 34 Jahren sehen sich hierzulande finanziell im Abseits.

»Obwohl mehr als 90 Prozent der Deutschen der Ansicht sind, dass Finanzbildung heutzutage ein Must-have (Muss-sein) ist, scheint es ein grundlegendes Problem bei der Wissensvermittlung zu geben«, beklagt Bankboss Nick Jue. Das will nun eine Verbraucherzentrale im hohen Norden ändern. An der Weser will man helfen, der eigenen Lebensversicherungsgesellschaft spielend auf die Spur zu kommen.

Die Verbraucherzentrale Bremen (VZB) nutzt das Spezial-Know-how von »Partner in Life« für ein interaktives Online-Spiel zu Lebensvers...