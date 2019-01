In der Politik herrscht oft Skepsis, ob Eltern Direktzahlungen an Familien auch für ihre Kinder ausgeben. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh zeigt: Das Misstrauen ist unbegründet. Das Kindergeld kommt Kindern zugute. Dagegen werden zweckgebundene Mittel kaum angenommen.

Von direkten finanziellen Leistungen des Staates an Familien wie dem Kindergeld profitieren der Studie zufolge die Kinder tatsächlich. Entgegen alter Vorurteile von Politik und Gesellschaft werden die Gelder von Eltern in der Regel nicht »zweckentfremdet« etwa für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik ausgeg...