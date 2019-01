Frankfurt am Main. Die Bürger in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 556,5 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Das war etwas mehr als 2017, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Montag mitteilte. Damals lag der Verbrauch bei 555,8 Milliarden Kilowattstunden. Verbrauchssteigernd wirkten demnach das Wirtschafts- und das Bevölkerungswachstum. Dämpfend wirkten die Preis- und Temperaturentwicklung sowie eine bessere Energieeffizienz. Unterm Strich sinkt der Stromverbrauch seit Jahren nicht, was laut Prognose des BDEW auch 2019 so bleiben wird. AFP/nd