London. In Großbritannien ist der Autoabsatz 2018 um 6,8 Prozent eingebrochen. Wie der Herstellerverband SMMT am Montag mitteilte, wurden rund 2,4 Millionen Neuwagen in Umlauf gebracht. Demnach brach vor allem der Verkauf von Dieselwagen ein und zwar um 29,6 Prozent. Eine »Anti-Diesel-Rhetorik und steuerliche Nachteile« für diese Antriebsart hätten die Käufe zurückgehen lassen, erklärte der Verband. Die Verkäufe von Benzinern sowie von Hybrid- und Elektrowagen hätten dagegen zugenommen. Der Herstellerverband machte die sinkende Kauflust der Verbraucher angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit für die schlechten Zahlen verantwortlich. AFP/nd