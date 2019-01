Wiesbaden. Der Einzelhandel hat seinen Umsatz 2018 erneut gesteigert - allerdings weniger deutlich als in den Jahren zuvor. Preisbereinigt stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr zwischen 1,4 Prozent und 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das größte reale Umsatzplus gab es mit fast sechs Prozent im Internet- und Versandhandel. Die Schätzung der Statistiker für das Gesamtjahr basiert auf den von Januar bis November vorliegenden Zahlen. Umsatzeinbußen verzeichnete das Bundesamt für die Einzelhändler in der Textilbranche. AFP/nd