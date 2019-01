Potsdam. Die Staatskanzlei in der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee stellt in einer neuen Ausstellung den syrischen Künstler und Designer Mohamad Hesso vor. Gezeigt werden Werke des Flüchtlings, in denen er seine Kriegserlebnisse schildert, teilte das Haus am Montag mit. Die Ausstellung »Aussagen zur Flucht und das bestehende Heimatgefühl eines Syrers« wird am Mittwoch eröffnet und ist bis zum 28. Februar im Foyer der Staatskanzlei zu sehen. Mohamad Hesso hatte den Angaben zufolge ein Designer-Atelier im syrischen Aleppo, lebt seit Dezember 2015 in Guben (Spree-Neiße) und hat seitdem mehr als 100 Bilder gemalt. epd/nd