Berlin. Die Europaabgeordnete Ska Keller (Grüne) hat konkrete Pläne für den Kohleausstieg in Brandenburg gefordert. Im rbb-Inforadio sagte Keller am Montag, die Kohle sei ein Klima-Killer. Gerade mit Blick auf die extreme Trockenheit im Sommer 2018 werde klar, dass am Kohleausstieg nichts vorbeiführe. Es sei aber ganz wichtig, dass der Ausstieg langfristig geplant werde und dass es Alternativen gebe. »Wir müssen es hinbekommen, nachhaltige Wirtschaftsstrukturen in Brandenburg aufzubauen. Aber genau dafür braucht es die Planbarkeit und die Sicherheit.« nd