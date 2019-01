Rühstädt. Eine regionale, seit den 1930er Jahren verschollene Apfelsorte ist sowohl im brandenburgischen als auch im niedersächsischen Teil des Unesco-Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe wiederentdeckt worden. Wissenschaftler hätten die Sorte »Napoleon« in der Prignitz und im Amt Neuhaus im Wendland (Niedersachsen) nachgewiesen. Darüber informierte am Montag Brandenburgs Umweltministerium in Potsdam. Der »Napoleonsapfel« sei zuvor nur in einer Sortenliste der Baumschule Quade aus den 1930er Jahren erwähnt worden. Unabhängig voneinander hätten nun drei Obstbaumexperten die Apfelsorte, die bisher in der Fachliteratur nicht beschrieben, aber von ortsansässigen Familien »Napoleonapfel« genannt worden sei, wiederentdeckt. Die gelb-rot gestreiften Früchte seien »saftig und fein aromatisch« und bei kühler Lagerung bis April haltbar. tm