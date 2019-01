Viele Schwimmbäder bleiben am Mittwochvormittag wegen der Personalversammlung der Berliner Bäder-Betriebe geschlossen. Offen bleiben das Stadtbad Schöneberg, die Schwimmhallen Gropiusstadt, Hüttenweg, Zingster Straße, Sewanstraße und Wilmersdorf II, wie ein Sprecher weiter mitteilte. Acht weitere Hallenbäder öffnen für Besucher zum Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr: Die Stadtbäder Mitte, Tiergarten, Tempelhof, die Schwimmhalle Schöneberg, das Paracelsus-Bad, die Kombibäder Mariendorf und Gropiusstadt und die Schwimmhalle Zingster Straße. Zwischen 14 und 15 Uhr sollten dann alle Bäder wieder den regulären Betrieb aufgenommen haben. dpa/nd

