Borkum. Nachdem mit der »MSC Zoe« einer der größten Frachter der Welt über 270 Container in der Nordsee verloren hat, landet immer mehr Treibgut auf der ostfriesischen Insel Borkum an. »Wir haben Verpackungsmaterial wie Styropor und Kinderspielzeug wie Plastikwaffen und -helme oder Schutzwesten gefunden«, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. Auch Fernseher und Fahrradteile seien eingesammelt worden. In der Nacht zu Mittwoch waren die Container auf stürmischer See ins Meer gefallen. Der Frachter hatte 8000 Container geladen, rund 20 sind in deutschen Gewässern gesichtet oder geortet worden. dpa/nd