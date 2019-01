Was soll das sein

Radeburg. Ein Biber hat mit seinem Damm für eine Überschwemmung gesorgt und die Fahrt der Lößnitzgrundbahn zwischen Moritzburg und Radeburg in Sachsen gestoppt. »Es handelt sich um einen größeren Schaden«, sagte eine Sprecherin der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft am Montag. Der Bahndamm wurde auf dem nördlichen Streckenabschnitt bei Berbisdorf (Landkreis Meißen) durch den Biberbau an der Promnitz unterspült. Das Loch muss wieder aufgefüllt werden, bevor die Schmalspurbahn - auch Lößnitzdackel genannt - wieder losdampfen kann. Dafür bleibt die 8,4 Kilometer lange Strecke zwischen Moritzburg und Radeburg bis zum Freitag gesperrt. dpa/nd