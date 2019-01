Dessau-Roßlau. Der Todestag des Asylbewerbers Oury Jalloh im Dessauer Polizeigewahrsam hat sich am Montag zum 14. Mal gejährt. Eine private Untersuchungskommission und die Initiative »Gedenken an Oury Jalloh« beklagen noch immer offene Fragen. Vor dem Dessauer Polizeirevier nahmen rund 30 Menschen an einer Mahnwache teil. Zu einer Demonstration erwartete die Polizei bis zum Abend rund 1000 Teilnehmer. Die Jalloh-Initiative hält die Brand- und Todesursache weiter für ungeklärt. Sie beklagte, dass die Justiz in Sachsen-Anhalt »die Aufklärung des Mordes an Oury Jalloh hartnäckig verweigern möchte«. Die tatsächliche Fakten- und Beweislage werde ignoriert. Die im Januar 2018 gegründete private Kommission, die den Fall untersucht, besteht aus elf ehrenamtlich arbeitenden Wissenschaftlern und Aktivisten aus Italien, Frankreich, Großbritannien, den USA, Österreich, dem Senegal sowie Deutschland. epd/nd