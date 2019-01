Berlin. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist bei einer Auslandsreise wegen des Ausfalls einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr gestrandet. Müller musste seine Tour durch mehrere afrikanische Länder am Montag in Malawi unterbrechen, so eine Ministeriumssprecherin. Für den Abend war mit einer Linienmaschine der Weiterflug nach Sambia geplant. Erst im Dezember hatte Kanzlerin Angela Merkel bei der Anreise zum G20-Gipfel in Buenos Aires wegen eines Totalausfalls des Funksystems umkehren müssen. Auch sie musste auf eine Linienmaschine umsteigen und traf mit großer Verspätung ein. Müller will auch Namibia besuchen. Am Montag war der weitere Reiseverlauf wegen der Flugzeugpanne noch offen. Ursache war laut Medienberichten ein defektes Ventil an der Maschine des Typs Global 5000. AFP/nd