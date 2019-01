Köln. Die umstrittene Islamorganisation Ditib ist wegen angeblicher Kontakte zur islamistischen Muslimbruderschaft (MB) in die Kritik geraten. An einer dreitägigen Islamkonferenz in der Kölner Ditib-Zentralmoschee hätten auch »führende Vertreter MB-naher Organisationen« teilgenommen, meldete der »Kölner Stadt-Anzeiger«. Aus dem NRW-Innenministerium hieß es dazu am Montag, die Türkei unterstütze die vom Verfassungsschutz in Bund und Land beobachtete Muslimbruderschaft. Angesichts des »Abhängigkeitsverhältnisses« der Ditib von Ankara »gehen wir davon aus, dass es keine Berührungsängste der Ditib gegenüber der Muslimbruderschaft gibt«, so eine Ministeriumssprecherin in Düsseldorf. dpa/nd