Was soll das sein

Diese Frauen könnten kaum unterschiedlicher sein: Die liebliche Madonna mit weißem Kopftuch, die glamouröse dunkelhaarige New Yorkerin im dramatischen Glitzer-Outfit oder das fröhliche Cowgirl mit Western-Hut. Und doch haben sie eines gemeinsam: Hinter allen steckt Cindy Sherman. Seit rund 40 Jahren inszeniert die US-Künstlerin sich in den verschiedensten Frauen-Stereotypen und drückt dann auf den Selbstauslöser. Dieses konsequent verfolgte Konzept machte Sherman, die am 19. Januar 65 Jahre alt wird, weltweit bekannt. Die Fotografin zählt seit vielen Jahren zu den Top Ten der erfolgreichsten lebenden Künstler. epd/nd