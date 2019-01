Murakamis Entwürfe paralleler Wirklichkeiten, mit unverschnörkelten Sätzen herausgearbeitet, haben ihn zum literarischen Superstar gemacht. Am 12. Januar wird er 70 Jahre alt.

»Wilde Schafsjagd«, »Mister Aufziehvogel«, »Kafka am Strand« - die Romane Murakamis, geboren 1949 in Kyoto, sind inzwischen Klassiker der gehobenen Unterhaltungsliteratur. Allein die deutsche Gesamtauflage beträgt nach Angaben des Dumont-Verlages mehr als sechs Millionen Bücher. In Europa und den USA ist wohl kein japanischer Autor bekannter als er. epd/nd