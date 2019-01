Mahershala Ali (li.) gewann den Golden Globe als bester Nebendarsteller in dem Film »Green Book« für seine Rolle als Jazz-Pianist, der in den 1960er Jahren mit seinem Chauffeur (Viggo Mortensen, re.) durch die Südstaaten der USA reist. Foto: Universal Pictures

Der Golden Globe für das beste Drama geht in diesem Jahr an den Film »Bohemian Rhapsody« über Queen-Frontmann Freddie Mercury. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Insgesamt gewann das Werk von Bryan Singer zwei Trophäen: Hauptdarsteller Rami Malek (37) holte auch die begehrte Auszeichnung als bester Schauspieler in einem Filmdrama. In der Kategorie Beste Komödie/Musical gewann Peter Farrellys »Green Book« über Rassismus in den USA in den 1960er Jahren den Hauptpreis. Die deutschen Nominierten gingen leer aus.

Bei der Verleihung gab es noch weitere Preise für »Green Book«: Als bester Nebendarsteller gewann Mahershala Ali seine erste Golden-Globe-Trophäe. In der Filmbiografie spielt er einen schwarzen Jazz-Pianisten, der in den 1960er Jahren mit seinem weißen Chauffeur (dargestellt von Viggo Mortensen) durch die US-Südstaaten reist. Auch die Auszeichnung für das beste Drehbuch ging an ...