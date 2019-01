London. Das britische Parlament entscheidet am kommenden Dienstag über das umstrittene Austrittsabkommen mit der EU. Premierministerin Theresa May habe das Kabinett darüber informiert, dass die Abstimmung für den 15. Januar angesetzt sei, erklärte ein Regierungssprecher am Dienstag. Damit bestätigte die Regierung entsprechende Medienberichte. AFP/nd