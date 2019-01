Berlin. Der Bund der Steuerzahler will Steuerentlastungen für die Bürger. Verbandspräsident Reiner Holznagel sagte in Berlin: »Wir müssen jetzt in wirtschaftlich guten Zeiten agieren.« Es sei an der Zeit, Versprechen einzuhalten und den Solidaritätszuschlag komplett zu streichen. »Das geben die öffentlichen Kassen her.« Holznagel äußerte massive Kritik an Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der auch unter Verweis auf eine Abschwächung der Konjunktur Forderungen nach einer kompletten Soliabschaffung eine Absage erteilt hatte. »Scholz zeichnet immer eine Flaute auf, wenn es um Steuersenkungen geht, wenn es um Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger geht«, so Holznagel. Notwendig sei eine Steuerreform, um die Bürger der Mittelschicht zu stärken und außerdem eine Unternehmenssteuerreform. dpa/nd