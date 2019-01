Während sich die USA und Nordkorea annähern, wird in Tokio am großem Allianzpartner gezweifelt

Der LINKE-Politiker Hans Modrow über seine Gespräche zum Korea-Konflikt in Peking, Pjöngjang und Seoul

Peking. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am Dienstag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Kim sei auf Einladung von Chinas Präsident Xi Jinping zu bilateralen Beratungen nach Peking gereist, meldeten nordkoreanische und chinesische Staatsmedien. Bei den bevorstehenden Gesprächen dürfte es auch um das geplante Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump gehen. AFP/nd

Andreas Höppner gibt bereits nach zwei Jahren den Landesvorsitz der LINKEN in Sachsen-Anhalt wieder ab

Petra Sitte (LINKE) und Karamba Diaby (SPD) über integrationspolitische Entwürfe in Ost und West

Kabinett billigte Fortschreibung des Élysée-Vertrages - Unterzeichnung am 22. Januar

