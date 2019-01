Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin. »Sehr rasch, sehr effizient und sehr gut rund um die Uhr gehandelt.« Das Resümee von Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstag zur Aufklärung der illegalen Veröffentlichung der Daten von rund 1000 Politikern, Prominenten und Journalisten klang zufrieden. So, als habe Seehofer nicht nur dem inzwischen entdeckten Täter, sondern auch seinen eigenen Kritikern ein Schnippchen geschlagen. Nachdem der CSU-Politiker sich zunächst tagelang in Schweigen gehüllt hatte, bemühte er sich nun, den Eindruck einer routinierten Amtshandlung zu erwecken. Ein 20-jähriger Schüler war schon am Sonntag als Täter identifiziert, die Wohnung seiner Eltern im hessischen Homberg (Ohm), in der er wohnt, durchsucht worden. Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, half seinem Dienstherrn beim Abwiegeln, indem er den Datenklau als Massendelikt bezeichnete. Schuld sei der allgemein nachlässige Umgang mit Passwörtern. Der Einzeltäter habe aus persönlichen Motiven gehandelt, so Minister und Behörden, darunter das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Der 20-Jährige soll über das inzwischen gesperrte Twitter-Konto @_0rbit im Dezember persönliche Daten in einer Art Adventskalender veröffentlicht haben. »Aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen« der Betroffenen habe er gehandelt, begründete der junge Mann angeblich seine Tat.

In seltsamem Widerspruch zu Seehofers Beschwichtigungen stehen unverzüglich angekündigte Gesetzesverschärfungen. Ob die Planungen ähnliche Taten künftig verhindern können, muss noch offen bleiben. Ein Frühwarnsystem soll vor Datenabfluss schützen, die Bevölkerung für Gefahren im Netz sensibilisiert werden. Ein »IT-Sicherheitsgesetz 2.0« werde noch im ersten Halbjahr 2019 auf den Weg gebracht. nd/Agenturen Seite 2