Kerpen. Die Stadt Kerpen und der Kreis Düren bereiten die nächste Baumhaus-Räumung im Hambacher Forst vor. Nordrhein-Westfalens Bauministerium habe sie zu der Maßnahme am Braunkohletagebau Hambach angehalten, sagten Sprecher der Verwaltungen am Dienstag. »Wir sind aufgefordert worden vom Land wie im Herbst, gegen illegal errichtete Baumhäuser vorzugehen und die Baumhäuser zu räumen«, sagte der Sprecher der Stadt Kerpen, Erhard Nimtz. Als Grund würden Sicherheitsmängel angeführt. In Vollzugshilfe für die Kommunen hatte die Polizei im Herbst 86 Baumhäuser geräumt. dpa/nd