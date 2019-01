Sächsisches Urteil über Kopfnoten facht Debatte über Zensuren für »Sekundärtugenden« an

Bündnis sieht Volksantrag für Gemeinschaftsschulen in Sachsen auf gutem Weg

Dresden. In Sachsen sind die ersten Lehrer seit 1990 offiziell verbeamtet worden. 72 Männer und Frauen erhielten in Dresden ihre Urkunden. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sagte, nun habe man ein wichtiges Instrument, um Absolventen im Freistaat zu halten und ein attraktives Angebot für Lehrer aus anderen Bundesländern. Bisher haben gut 5300 Lehrer einen Antrag gestellt. Seit dem 1. Januar 2019 können Lehrer bis zur Vollendung des 42. Lebensjahres verbeamtet werden. dpa/nd

Andreas Höppner gibt bereits nach zwei Jahren den Landesvorsitz der LINKEN in Sachsen-Anhalt wieder ab

Petra Sitte (LINKE) und Karamba Diaby (SPD) über integrationspolitische Entwürfe in Ost und West

Kabinett billigte Fortschreibung des Élysée-Vertrages - Unterzeichnung am 22. Januar

