Kyritz. Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall sei es an einem unbeschrankten Bahnübergang gekommen, teilte die Polizei mit. Der Zug, ein Triebwagen der Hanseatischen Eisenbahn, der in Richtung Neustadt (Dosse) unterwegs war, hatte den mit leeren Gasflaschen beladenen Lkw erfasst und beiseite geschoben. Details zur Ursache lagen nicht vor. dpa/nd