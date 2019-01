Was soll das sein

Zürich. Cholesterinsenker (Statine) reduzieren die Bildung von braunen Fettzellen, die Energie durch Wärmeentwicklung verbrauchen und Fettpolster verschwinden lassen. Das haben Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) herausgefunden und in der Fachzeitschrift »Cell Metabolism« veröffentlicht. Durch das »gute« braune Fettgewebe kann im Winter die Körperwärme besser reguliert werden. Statine vermindern die Bildung eines Schlüsselmoleküls für die Umwandlung von weißen in braune Fettzellen. Die Medikamente sollten nach Ansicht der Forscher jedoch nicht verteufelt werden, da sie zur Prophylaxe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig seien. nd