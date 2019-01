Düsseldorf. Viele Deutsche fürchten einer Studie zufolge die Risiken der digitalen Medizin wie Hackerangriffe auf die Infrastruktur. Drei von zehn Patienten haben Angst vor dem Ausfall der Computersysteme im Krankenhaus, wie eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zeigt. Jeder Zweite glaubt, dass vor allem kleinere Kliniken auf dem Land schlecht auf einen Angriff aus dem Netz vorbereitet sind. Nachholbedarf in puncto IT-Sicherheit sieht fast die Hälfte auch bei konfessionellen Krankenhäusern und Hausarztpraxen. Vergleichsweise gut gewappnet scheinen den Befragten hingegen Universitätskliniken, Gesundheitszentren oder große Gemeinschaftspraxen. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!