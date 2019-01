Berlin. Die Lübecker CDU-Abgeordnete Claudia Schmidtke wird neue Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Das bestätigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Berliner »Tagesspiegel«. Die 52-jährige Medizinprofessorin und Herzchirurgin solle das Amt, das seit zwei Monaten vakant ist, demnächst antreten. Ihr Vorgänger Ralf Brauksiepe hatte sich nach einem halben Jahr im Amt in die Wirtschaft verabschiedet. Schmidtke bringe alle Voraussetzungen für die verantwortungsvolle Aufgabe als Patientenbeauftragte mit, sagte Spahn. Als profilierte Ärztin kenne sie die Nöte von Patienten. epd/nd

