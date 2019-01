Andrea Nahles will Politik für die »tüchtige Mitte« machen. Das klingt wunderbar, ist aber schwierig. Das sieht man schon am Wetter. Immer gibt es von allem zu wenig (Kälte, Regen, Schnee) oder zu viel (Hitze, Regen, Schnee) - Extreme, wo man hinschaut, von Mitte kann keine Rede sein. Viele Politiker sehen schon gar keine Mitte mehr, sondern nur noch Extremisten, rechts wie links. Ganz sicher sieht niemand in der Mitte die SPD. Schon weil man die gar nicht mehr sieht, seit der Schulz-Hype vorbei ist. Der wiederum gar keiner war, wie nun eine Studie ermittelt hat. Zwar gab es einen Hype, aber quasi keinen Schulz. Denn der war nur Projektionsfläche für die Hoffnung auf eine linkere und sozialpolitisch engagiertere SPD. Auch der Schulz-Zug irrte also führerlos umher. Und jetzt steuert der Zug, der längst keiner mehr ist, mit Nahles in die Mitte, die es nicht gibt, und wo die SPD-Anhänger, die man nicht sieht, ihre Partei nicht haben wollen. Tüchtig! rst