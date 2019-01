Das in Berlin geplante Drei-Religionen-Haus »House of One« nimmt weiter Gestalt an. Am 14. April 2020 solle der Grundstein für das weltweit vielbeachtete Projekt gelegt werden, kündigte die Stiftung House of One am Donnerstag an. Das »House of One« soll unter einem Dach eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee beherbergen.

Das Datum der Grundsteinlegung hat Symbolkraft: An dem Tag jähr...