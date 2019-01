Die rot-rot-grüne Koalition hat ihre Diskussion um den richtigen Weg die innere Sicherheit in Berlin mit in das neue Jahr genommen. In einem einstimmig gefassten Beschluss erteilte der Vorstand der Linkspartei einer von der SPD angestrebten Ausweitung der Videoüberwachung in der Hauptstadt erneut eine klare Absage. Gleichzeitig stellte der Landesvorstand klar, dass die Linkspartei darüber hinaus auch jede weitere Verschärfung des Polizeigesetzes mit mehr Befugnissen für die Polizei ablehnt. »Berlin darf nicht dem Beispiel anderer Länder folgen und sein Polizeigesetz mit sinnlosen, neuen Grundrech...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.