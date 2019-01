Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Qualifizierte Pädagogen sind in Berlin Mangelware. Um der Lage Herr zu werden, haben der rot-rot-grüne Senat und die Universitäten beschlossen, die Kapazitäten für die Ausbildung von Lehrkräften zu erhöhen. Ziel ist es, die Zahl der studierten Lehrer bis 2022 auf jährlich 2000 aufzustocken. Für neue Professuren, die Einstellung wissenschaftlichen Personals und den Ausbau der Infrastruktur will der Senat insgesamt 86 Millionen Euro in die Universitäten pumpen. So sehen es die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Hochschulverträge vor.

Doch wie studiert es sich unter der politischen Vorgabe, so schnell wie möglich so viele Pädagogen wie möglich für den Schuldienst fit zu machen? Diese Frage stand im Zentrum des »Hearings Lehrkräftebildung«, das am Donnerstagabend im Henry Ford Bau an der Freien Universität (FU) in Dahlem stattfand. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) hatte zu der Veranstaltung mit der erklärten Absicht ei...