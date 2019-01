Eine undichte Chlorgasflasche in einem Schulschwimmbad hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz in Kreuzberg ausgelöst. Rund 400 Kinder wurden deshalb aus dem Gebäude geführt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Niemand sei bei dem Vorfall in einer Grund- und Förderschule verletzt worden. Die Schüler seien während des Einsatzes im nahe gelegenen Jüdischen Museum untergebracht. So mussten sie bei der Kälte nicht im Freien ausharren. dpa/nd