Dresden. Die Zahl der Willkommenskitas ist in Sachsen auf fast 50 angewachsen. Zu zehn Modelleinrichtungen seien 21 Kitas und 17 Horte hinzugekommen, sagte die Projektleiterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Sachsen, Esther Uhlmann. Bis 2022 sollen es 100 Kindertageseinrichtungen sein. In den Willkommenskitas seien etwa 30 Prozent der Kinder aus dem Ausland. Seit Neuestem können sich auch Horte für das Programm bewerben. »Wir haben ganz viele Anfragen, der Bedarf ist enorm«, so Uhlmann. Die meisten Willkommenseinrichtungen gibt es in Dresden, Leipzig und Chemnitz, weitere in Pirna, Zittau oder im Vogtland. dpa/nd