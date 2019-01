Halle/Saale. Dank der erfolgreichen Klimt-Ausstellung hat das Kunstmuseum Moritzburg in Halle 2018 die größte Besucherresonanz seit 30 Jahren erreicht. Es seien mehr als 107 000 Besucher gezählt worden, teilte die Moritzburg am Montag in Halle mit. Allein knapp 90 000 Menschen hatten die Gustav-Klimt-Ausstellung von Oktober bis Anfang Januar gesehen. Es sei die erfolgreichste Schau seit der Wiedervereinigung gewesen. Insgesamt hatte die Moritzburg 2018 drei Sonderausstellungen organisiert. dpa/nd