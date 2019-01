Wie sauber sind das Lieblingsrestaurant oder der Bäcker um die Ecke? Dies sollen Verbraucher*innen in Zukunft über eine neue Internetplattform herausfinden können. Gestartet hat diese am Montag die Verbraucherorganisation Foodwatch zusammen mit der Transparenzinitiative FragDenStaat. Gesetzliche Grundlage ist das Verbraucherinformationsgesetz (VIG). Auf der Webseite »Topf Secret« (www.topf-secret.foodwatch.de) können Verbraucher*innen zukünftig die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben abfragen.

Bisher machten die deutschen Kontrollbehörden die Ergebnisse von Hygienekontrollen nur in Ausnahmefällen öffentlich. Obwohl in Deutschland seit Jahren jeder vierte kontrollierte Betrieb beanstandet werde, hätten die Verbraucher*innen bislang keine Möglichkeit, davon zu erfahren. Vertreter von Foodwatch und FragDenStaat erklärten ...