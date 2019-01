Ein Mieter muss durch die Übergabe sämtlicher dafür nötiger Schlüssel in die Lage versetzt werden, die Mietsache vertragsgemäß gebrauchen zu können. Dazu gehört unter Umständen auch der Schlüssel für ein Hoftor, so der Infodienst Recht und Steuern der LBS unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg (Az. 224 C 254/17).

Der Fall: Ein Hof mit Fahrradständern, der zu ei...