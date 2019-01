Schneefall und Tauwetter in Bayerns Katastrophengebieten

Schlechte Karten haben Urlauber dagegen, wenn sie für den Winterurlaub privat in einer Pension oder Ferienwohnung gebucht haben. Bei einer Privatbuchung liegt Mietrecht vor. Dann muss der Reisende auf jeden Fall zahlen - egal, ob er das Zimmer nutzen kann oder nicht. Agenturen/nd

Kommen Reisende wegen gesperrter Straßen gar nicht an ihren Urlaubsort, haben sie das Recht, den Urlaub kostenlos zu stornieren. In diesem Fall sollten sie Kontakt mit ihrem Veranstalter aufnehmen. Sind unzweifelhaft alle Zufahrtsstraßen blockiert, bekommen Urlauber ihren Reisepreis zurück. Um das zu beweisen, sollten sie sich Zeitungsberichte oder Internetmeldungen aufbewahren.

Viele Urlauber sitzen wegen blockierter Straßen und Lawinengefahr in Bayern und den Alpen fest. Dafür können sie ihren Reiseveranstalter nicht in die Pflicht nehmen, erklärt Reiserechtler Paul Degott. Auch einen Verdienstausfall muss er nicht begleichen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Veranstalter Urlaubern ausdrücklich rät, angesichts starker Schneefälle im Hotel zu bleiben. Dann muss er dafür die Kosten übernehmen.

Ist ein Ersatzflug erst am kommenden Tag oder noch später möglich, muss die Airline Übernachtungen und Transfers zum Hotel bereitstellen. Bei einer Pauschalreise muss der Reiseveranstalter für eine Ersatzbeförderung sorgen.

Einen streikbedingt gestrichenen Flug kann der Kunde stornieren. Er bekommt dann sein Geld zurück. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug. Das kann aber sehr lange dauern, bis der Streik vorbei ist - und erfahrungsgemäß noch länger, da der komplette Flugplan aus den Fugen geraten ist.

Was Hausbesitzer wissen sollten

Streiks auf deutschen Flughäfen und Schneechaos in Bayern und in den Alpen

