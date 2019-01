San Pedro Sula. Wieder wollen sich zahlreiche Menschen aus Mittelamerika in einer Migrantenkarawane auf den Weg Richtung USA aufmachen. Am Dienstag sollte der Treck am frühen Morgen von der honduranischen Stadt San Pedro Sula aus losziehen, hieß es in einem Aufruf, der in den sozialen Medien kursierte. »Wir suchen Schutz. In Honduras bringt man uns um,« hieß es in dem Schreiben, das nicht namentlich gekennzeichnet ist. Experten gehen davon aus, dass sich der Karawane zahlreiche Menschen anschließen werden. epd/nd