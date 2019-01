Neubrandenburg. Ein 30-jähriger Syrer ist in Stralsund nach eigenen Angaben von drei Männern beleidigt und angegriffen worden. Die Unbekannten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren hätten sich ihm gegenüber am Sonntagabend fremdenfeindlich geäußert und seien dann gewalttätig geworden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Montag mit. Der Mann sei leicht verletzt worden. Er habe sich am Montagmorgen aufgewühlt und verängstigt bei der Polizei gemeldet. AFP/nd