Prenzlau. Bei einem Busunfall auf dem brandenburgischen Abschnitt der Bundesstraße B104 in der Uckermark sind am Montagmorgen vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Bus sei bei Glätte und Windböen zwischen dem mecklenburgischen Pasewalk und Strasburg von der Straße gerutscht und im Graben gelandet, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle Hit-Radio berichtet. Ihm zufolge mussten die Fahrgäste den Bus über die Notausgänge verlassen, da er auf der Seite lag. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 65 000 Euro. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!