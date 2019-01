Potsdam. Für die Behandlung von Patienten können die Krankenhäuser im Land 2019 mit mehr Geld von den Kassen rechnen. Wie die Krankenkassenverbände, der Verband der Privaten Krankenkassenversicherung sowie die Landeskrankenhausgesellschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mitteilten, steigt die Fallpauschale in Brandenburg von 3444,50 Euro auf 3530 Euro in diesem Jahr. Darauf hätten sich die Verbände geeinigt. dpa/nd