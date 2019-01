Potsdam. Eine lebende Boa war der kurioseste Fund, den Zöllner im Jahr 2018 am Flughafen Berlin-Schönefeld machten. Wie das Hauptzollamt Potsdam am Montag berichtete, mussten Zöllner das artengeschützte Reptil am Abend des 24. Dezember aus der Hose eines Reisenden befreien. Der 43-jährige Mann wollte per Flugzeug nach Israel reisen. Auf dem Weg durch die Sicherheitskontrolle bemerkten Mitarbeiter, dass er etwas in seiner Hose mitführte. In einem separaten Bereich zog er nach Aufforderung durch Beamte aus dem Hosenbund einen kleinen Stoffbeutel hervor, der eine 40 Zentimeter lange Boa enthielt. Da der Reisende keine entsprechenden Dokumente vorlegen konnte, wurde das Tier von den Beamten des Hauptzollamts Potsdam beschlagnahmt. Den Mann erwartet ein Bußgeldverfahren. tm